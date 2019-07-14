В День рыбака в Астрахани сварили более 700 л ухи

АСТРАХАНЬ, 14 июля. /ТАСС/. Концертами, ярмаркой народных ремесел и наваристой ухой отмечают в воскресенье жители Астрахани один из самых своих любимых праздников - День рыбака. Главные мероприятия по традиции проходят на центральной набережной реки Волга, где установлены большие котлы. Лучшие повара под песни и пляски варят уху по особым астраханским рецептам.

"День рыбака - наш любимый праздник. Его кульминация - фестиваль ухи, будет сварено более 700 л ухи, ее бесплатно смогут попробовать все желающие. Наш главный секрет в приготовлении этого блюда - рыба, она у нас самая вкусная", - рассказал ТАСС и.о. министра сельского хозяйства и рыбной промышленности региона Алексей Галкин.

В фестивале принимают участие представители из районов области и города. Уху готовят сразу из нескольких видов рыб: сазана, тарашки, воблы, сома, судака. Кто-то в качестве эксперимента основу делает из мясного бульона. Главное астраханское блюдо варится довольно быстро - не более часа.

"В Астраханской ухе главное побольше рыбы, она обязательно должна быть свежей. И все нужно делать с душой. В России никто так не умеет готовить уху, как в Астраханской области. У нас просто рыба особая - сладкая", - поделился с ТАСС повар Александр Пугин.

"Продегустируйте и нашу уху, она из сазана, сома и судака. Посмотрите, какая ароматная, - приглашает Татьяна Иванникова. - На этот котел нам потребовалось ведро картошки, два ведра рыбы и еще полтора ведра овощей. А главный наш ингредиент - любовь к рыбе".

Губернаторская уха

Фирменную астраханскую уху приготовил также временно исполняющий обязанности губернатора области Игорь Бабушкин вместе с шеф-поваром Антоном Дегтевым. В основе - астраханская рыба: судак, сазан, частиковая рыба и осетрина. Рыбу варили в марле, чтобы бульон был прозрачный. Кроме того, для аромата в уху добавили обжаренные раковые панцири и мясо раков, а под конец опустили в уху уголек и вылили по традиции немного водки.

"Праздник сегодня замечательный. Видно, что у людей прекрасное настроение. И вот эта повсеместная радость, эти улыбки свидетельствуют, что к этому празднику здесь относятся с душой. У нас же рыбацкий край, и большая часть людей либо являются промысловиками рыбной отрасли, либо любителями рыбалки, поэтому этот праздник - родной", - сказал Бабушкин журналистам после приготовления ухи.

Всю сваренную уху бесплатно раздали жителям и гостям города, которые выстраивались в очередь за ароматным рыбным супом. При этом некоторые наблюдали за происходящим с берега реки и с удочкой в руках - рыбалка для астраханцев дело святое, даже в праздник.

День Рыбака в Астрахани будет продолжаться до глубокой ночи. Гости праздника также смогут побывать в городе мастеров, где представлены астраханские традиционные народные ремесла: ткачество, лозоплетение, чаканоплетение, гончарное ремесло и лепка из глины. Так же всех пришедших на набережную Волги ожидает концерт, а в 21:30 (20:30 мск) небо над рыбным краем озарит праздничный салют.

День рыбака в Астрахани отмечают уже более полувека. Рыбная отрасль считается одной из основных в регионе, включает в себя свыше 200 предприятий, на которых работает около 6 тыс. человек. При этом в регионе развита любительская рыбалка: горожане утверждают, что в Астрахани каждый первый - рыбак. Кроме того, ловля рыбы - это еще и главная изюминка туристической отрасли региона: именно для того, чтобы порыбачить в Астраханскую область ежегодно приезжают тысячи туристов.