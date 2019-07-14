Полиция задержала более 25 участников несанкционированной акции у здания Мосгоризбиркома

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Столичные полицейские задержали более 25 человек на несанкционированной акции протеста у здания Мосгоризбиркома на Моховой улице в центре Москвы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

"В центре Москвы участники несогласованной акции попытались разбить палаточный лагерь у Мосгоризбиркома. На законные требования сотрудников полиции о прекращении противоправных действий не реагировали. В связи с чем за совершение административных правонарушений, предусмотренных ст. 20.2 КоАП РФ ("Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования"), были задержаны более 25 человек, в том числе ряд организаторов несогласованной акции", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в настоящее время задержанные доставляются в территориальные отделы полиции для разбирательства.

По данным полиции, на несанкционированную акцию в поддержку независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму собрались около 1 тыс. участников. Ее организаторы заявили о планах сделать акцию у здания Мосгоризбиркома бессрочной.

Прокуратура Москвы предупредила организаторов этой акции о негативных последствиях. Как пояснили в надзорном ведомстве, мероприятие с органами исполнительной власти Москвы в установленном законом порядке не согласовано.