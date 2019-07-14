Власти Чечни обещают проверить утверждения о насильственном вывозе невесты в регион

ГРОЗНЫЙ, 14 июля. /ТАСС/. Власти Чеченской Республики намерены провести проверку информации, появившейся в СМИ, о девушке, которую якобы насильно привезли в Чечню, чтобы выдать замуж, сообщил ТАСС министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров.

"Я не знаю подробности этой истории, но это очень похоже на очередной вброс, - сказал Умаров. - Не реагировать на это мы не можем, разумеется, это информация будет проверена, возможно будет дана соответствующая оценка на определенном уровне, но я уже сегодня уверен, из всего того, что писали - 99,9% это ложь".

Как сказала ТАСС член Совета по правам человека при главе Чечни Хеда Саратова, родственники или знакомые девушки в совет за помощью не обращались.

"Такие обращения к нам не поступали, но если бы эта история действительно имела место быть, и к нам обратились бы, то мы занялись бы этой ситуацией", - сказала Саратова.

Как сообщило ранее РБК, родители насильно увезли из Москвы в Чечню двадцатилетнюю уроженку Чечни, чтобы выдать замуж.