В ассоциации наблюдателей назвали провокацией несанкционированную акцию у Мосгоризбиркома

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Федеральный координатор ассоциации наблюдателей "Национальный общественный мониторинг", глава исполкома движения "Корпус "За чистые выборы" Алена Булгакова считает, что участники несанкционированной акции протеста у здания Мосгоризбиркома на Моховой улице в центре Москвы намеренно устроили провокацию для подрыва доверия к избирательному процессу.

"Происходящее целиком и полностью провокация и дискредитация избирательного процесса. При уверенности в подлинности собранных подписей кандидаты пошли бы в суд за защитой своих прав, однако они выбрали путь несанкционированного митинга, который выходит за рамки избирательного законодательства", - сказала Булгакова ТАСС в воскресенье.

На несанкционированную акцию в поддержку независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму собрались около 1 тыс. участников, из которых более 25 человек были задержаны полицейскими. Организаторы мероприятия заявили о планах сделать акцию у здания Мосгоризбиркома бессрочной.

Прокуратура Москвы предупредила организаторов этой акции о негативных последствиях. Как пояснили в надзорном ведомстве, мероприятие с органами исполнительной власти Москвы в установленном законом порядке не согласовано.