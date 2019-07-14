Москалькова заявила об угрозе давления на суд в Киеве в связи с делом Вышинского

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Уполномоченный при президенте РФ по правам человека Татьяна Москалькова сообщила об угрозах провокаций и попытках давления на судебные органы Украины со стороны радикальных кругов в связи с возможным изменением меры пресечения для главного редактора "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского, заседание по делу которого пройдет в понедельник в Подольском суде Киева. Заявление Москальковой приводится на официальном сайте уполномоченного.

"В связи с назначенным на завтра рассмотрением в суде дела о возможной замене меры пресечения Кириллу Вышинскому мне стало известно об угрозах провокаций и попытках давления на судебные органы Украины со стороны радикально настроенных граждан. Призываю все конструктивные силы гражданского общества выступить против провокаций в поддержку справедливости и правды в отношении Кирилла", - сказала Москалькова.

Вышинский был задержан 15 мая 2018 года в Киеве. Журналисту предъявлено обвинение в государственной измене и в незаконном обороте оружия. Херсонский городской суд 17 мая арестовал его на два месяца, позже эта мера пресечения несколько раз продлевалась. Вышинский отвергает все предъявленные обвинения. Ему грозит тюремное заключение сроком до 15 лет.

Подольский районный суд Киева 3 июля перенес на 15 июля заседание по делу Вышинского из-за замены группы прокуроров, которым теперь требуется время для изучения материалов дела, в том числе обвинительного акта.