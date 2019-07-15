"Известия": электронные российские паспорта можно будет оформить в криптокабинах

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Электронные внутрироссийские документы можно будет оформить в криптокабинах - автоматических комплексах по сбору биометрических данных, изначально предназначенных для оформления загранпаспортов нового поколения. Об этом в понедельник сообщает газета "Известия" со ссылкой на генерального директора концерна "Автоматика" (входит в госкорпорацию "Ростех") Владимира Кабанова.

"Технические характеристики новой криптобиокабины позволят в будущем использовать ее в том числе для выдачи электронного паспорта гражданина РФ. Для этого может потребоваться небольшая доработка оборудования", - рассказал Кабанов "Известиям".

Гендиректор концерна отметил, что опытная эксплуатация криптокабин, впервые представленных на выставке "Иннопром" в Екатеринбурге, начнется в июле в некоторых многофункциональных центрах (МФЦ) Москвы, Московской области, Краснодара и Тулы, а в конце 2019 года планируется оснастить такими устройствами все российские МФЦ.

По данным разработчиков, внедрение криптокабин позволит гражданам получить электронный паспорт в течение нескольких минут. Разработчики также добавили, что с принятием необходимых законов о переходе на электронные паспорта гражданина РФ, компания за пару месяцев сможет предоставить техническое решение для развития криптокабин.

Как пояснили "Известиям" в концерне, кабины не будут осуществлять самостоятельную печать и выдачу электронных документов. В компании - разработчике криптокабин уточнили, что заявитель самостоятельно представляет биометрические данные (отпечатки пальцев), отдает документы, и при успешном подтверждении микросхема паспорта активируется, и он становится действующим.

Ранее заместитель председателя правительства РФ Максим Акимов, курирующий в том числе вопросы развития цифровой экономики, сообщил, что переход на электронные паспорта в России может произойти в 2022 году. Дизайн и тип документа в настоящее время обсуждаются.