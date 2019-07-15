ВЦИОМ: более 60% россиян уверены, что запрет гаджетов в школе позитивно скажется на учебе

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Порядка 62% опрошенных россиян полагают, что запрет мобильных телефонов в школах положительно отразится на учебном процессе, при этом поддержка идеи запрета за последний год снизилась на 6%. Таковы результаты имеющегося в распоряжении ТАСС опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

"За последний год сократилась доля россиян, поддерживающих запрет использования мобильных телефонов и смартфонов школьниками в классах (с 73% до 67%) и считающих, что отмена гаджетов позитивно скажется на учебном процессе (с 69% до 62%)", - говорится в материалах.

Наибольший отклик идея запрета находит среди представителей женской аудитории - поддерживают 70%. Также в пользу запрета чаще высказываются россияне в возрасте от 35 до 44 лет (70%) и от 45 до 59 лет (72%), родители, у детей которых нет мобильных телефонов (84%). В целом среди тех, у кого есть дети школьного возраста, эта доля составляет 67%.

Кроме того, 55% опрошенных не поддерживают абсолютный запрет гаджетов на территории школы, за исключением представителей старшей возрастной группы 60+ (53%).

Опрос проведен 7 июля 2019 года путем телефонного интервью среди 1600 россиян старше 18 лет. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.