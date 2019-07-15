В Аргентине может появиться радиовещание на русском языке

БУЭНОС-АЙРЕС, 15 июля. /ТАСС/. Российская диаспора в Аргентине планирует организовать радиовещание на русском языке. Об этом говорится в резолюции, принятой на съезде Координационного совета молодых российских соотечественников в Аргентине.

В документе, который организаторы встречи обнародовали в воскресенье, говорится, что участники договорились "изыскать возможность поддержать появление радиовещания на русском языке там, где территориально находятся организации соотечественников".

При этом представители диаспоры отметили, что это может быть как традиционное радиовещание, так и радио в интернете.

Участники съезда также собираются попросить Правительственную комиссию по делам соотечественников за рубежом разработать программу по организации поездок в Россию "для активных участников диаспоры, не владеющих русским языком". По мнению авторов инициативы, знакомство с исторической родиной должно подтолкнуть их к изучению языка.

Как отметила председатель съезда Анастасия Турская, его участники, среди которых были представители российской диаспоры из разных городов Аргентины, также обсудили планы на 2020 год. "Самое главное в следующем году - это 75-летие Победы, и мы хотим провести ряд мероприятий", - добавила она.

По данным Координационного совета, в Аргентине проживают около 300 тыс. российских соотечественников.