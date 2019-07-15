В СК назвали возможную причину смерти члена юношеской сборной России по биатлону

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июля. /ТАСС/. Патология сердечно-сосудистой системы могла стать причиной смерти в Крыму Артемия Хасанкаева, члена юношеской сборной России по биатлону, сообщили ТАСС в пресс-службе Главного следственного управления Следственного комитета России по региону.

Сотрудники МЧС в середине июня обнаружили мертвым спортсмена из Мурманска 2001 года рождения, который пропал во время пробежки в поселке Рыбачье под Алуштой. Как сообщил ТАСС источник в силовых структурах полуострова, погибший - биатлонист Артемий Хасанкаев.

"Причиной смерти несовершеннолетнего Хасанкаева А. Н. является кардиомиопатия неуточненная. По результатам проведенной проверки принято решение о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 109 УК РФ, по факту обнаружения трупа несовершеннолетнего Хасанкаева А. Н.", - говорится в сообщении.

Отмечается, что тело было передано дяде - Олегу Хасанкаеву, который организовывал вместе с комитетом по физической культуре и спорту Мурманской области транспортировку тела в Мурманск для захоронения.

По данным следствия, несовершеннолетний биатлонист в группе с другими биатлонистами Мурманской областной спортшколы олимпийского резерва по зимним видам спорта тренировался в горной местности, под руководством тренера.