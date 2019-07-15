Законопроект об электронном обжаловании штрафов проходит согласование

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Законопроект, который предусматривает возможность обжаловать постановление по делу об административном правонарушении через интернет, уже разработан и проходит процедуру межведомственного согласования. Об этом говорится в ответе за подписью статс-секретаря - заместителя министра юстиции Вадима Федорова на обращение главы комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослава Нилова (фракция ЛДПР). Текст имеется в распоряжении ТАСС.

Ранее Нилов и вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев направили обращение в правительство с просьбой продолжить работу над внесенным ими ранее законопроектом, позволяющим обжаловать постановления о нарушении правил дорожного движения в электронной форме. До этого в кабмине эту инициативу не поддержали, указав, что предложенный механизм невозможно реализовать без установления единых требований к использованию электронных форм в сфере административного делопроизводства.

"На реализацию данного подхода направлен разработанный Минюстом России проект федерального закона "О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (КоАП) и Федеральный закон "О введении в действие Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях" (в части применения электронных документов), которым, в частности, предлагается предусмотреть возможность подачи жалобы на постановление по делу об административном правонарушении в суд, в орган, должностному лицу, в том числе в форме электронного документа, - говорится в письме из министерства. - В настоящее время указанный проект федерального закона проходит процедуру межведомственного согласования".

В тексте внимание законодателей также обращается на то, что в концепции новой редакции КоАП также говорится о необходимости дальнейшего внедрения и использования Единого портала государственных и муниципальных услуг, а также системы межведомственного электронного взаимодействия.