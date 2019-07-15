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В Московском зоопарке родился детеныш краснокнижного голубого барана

Ягненку меньше двух недель
Голубой баран Официальный сайт Мэра и Правительства Москвы
Описание
Голубой баран
© Официальный сайт Мэра и Правительства Москвы

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Первый детеныш редкого голубого барана, занесенного в Красную книгу Международного союза охраны природы, родился в столичном зоопарке. Об этом в понедельник сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.

"В Московском зоопарке родился первый детеныш голубого барана. Эти животные занесены в Красную книгу Международного союза охраны природы и находятся на грани исчезновения. Столичный зоопарк принимает участие в составлении Европейской племенной книги, куда вносится вся информация об изменениях в численности этого вида", - говорится в сообщении.

Ягненок, возраст которого на данный момент составляет меньше двух недель, может отправиться в один из европейских или отечественных зоопарков. Впервые голубые бараны появились в Московском зоопарке в апреле 2018 года. Парнокопытные расположились на Турьей горке недалеко от павильона "Птицы и бабочки".

В природе голубые бараны, получившие свое название благодаря необычному окрасу, живут высоко в горах на территории Непала, Китая, Пакистана и Индии. Ранее данный вид был широко представлен в Гималаях, Иранском нагорье и на Памире, однако, в связи с нелегальной охотой и развитием сельскохозяйственной деятельности, популяция вида резко сократилась.

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