На двух пляжах Севастополя запретили купание из-за плохого качества воды

СЕВАСТОПОЛЬ, 15 июля. /ТАСС/. Два пляжа в Севастополе закрыты для купания после того, как специалисты Роспотребнадзора признали качество воды в Балаклавской бухте неудовлетворительным. Об этом в понедельник сообщил начальник управления обеспечения мероприятий гражданской защиты города Александр Веселков на аппаратном совещании в правительстве.

"Мониторим постоянно состояние воды. По двум пляжам выявлено отклонение от допустимых показателей, Роспотребнадзор выдал требование об исключении купания на этих пляжах", - сказал Веселков.

Он пояснил, что нарушения были выявлены во время плановой проверки Роспотребнадзора. При этом чиновник добавил, что безопасность на пляжах по-прежнему обеспечивается, работают спасатели.

Как уточнил врио губернатора Михаил Развожаев, для купания закрыты пляжи Городской и Мраморный, расположенные в Балаклавской бухте. Город Балаклава в пригороде Севастополя является одним из наиболее популярных у туристов районов. В бухте расположена стоянка для яхт, прогулочных и городских катеров.

Число туристов (тех, кто приехал не с однодневной экскурсией, а на несколько дней) в Севастополе за первые шесть месяцев текущего года превысило 190 тыс. человек, это на 23% больше, чем за аналогичный период предыдущего года. Всего в прошлом году город посетили свыше 436 тыс. туристов. Экскурсантов, которые приезжали в город без ночевок, в 2018 году было свыше 2,5 млн человек, что на 64% выше, чем годом ранее.