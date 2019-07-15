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В Роскачестве рассказали, как распознать телефонных мошенников

Эксперты отметили, что злоумышленники часто звонят с целью предупредить о "подозрительной операции" с банковскими счетами

Специалисты Роскачества совместно с экспертами по кибербезопасности из компании Group-IB подготовили рекомендации, как распознать телефонных мошенников. 

Эксперты предупреждают, что злоумышленники могут звонить якобы с целью предупредить о "мошеннической операции" с банковскими счетами. В этом случае клиенту банка надо помнить, что обычно в подобных случаях кредитная организация автоматически блокирует все движения денежных средств по карте, и клиент сам должен позвонить для их разблокировки.

Специалисты рекомендуют обратить внимание, если звонивший торопит с принятием решения или оказывает давление. Также рекомендуется сообщить собеседнику, что разговор записывается. В большинстве случаев, отмечают эксперты, мошенники прекращают разговор. 

Кроме того, не стоит общаться с людьми, которые просят никому не рассказывать о разговоре.

Эксперты советуют прервать разговор, если неизвестный просит сообщить CVV-код, кодовое слово или код из СМС. Также не следует предоставлять личные сведения и переводить средства по указанным по телефону реквизитам.

Если нет уверенности в том, откуда исходит звонок, в Роскачестве рекомендуют попросить собеседника перезвонить позднее. За это время можно проверить номер телефона, с которого поступил вызов.

"Если звонок поступил якобы от сoтрудника банка, но вы "раскусили" мошенника или даже прoсто подозреваете, свяжитесь с банком, от имени кoторого был совершен звонок, и прoдиктуйте им данный нoмер. Далее банк будет самoстоятельно принимать меры по блокировке номера мoшенника. В случае, если вы столкнулись с пoдобной ситуацией или даже по какой-то причине "клюнули" на удoчку аферистов, обращайтесь ближайшее отделение полиции с заявлением о преступлении", - рекомендует замруководителя Роскачества Илья Лоевский. 

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