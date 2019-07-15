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Все россияне, которых не пустили в Южную Корею, покинули территорию республики

В российском посольстве в Сеуле уточнили, что южнокорейские власти отказали во въезде 26 гражданам РФ

ТАСС, 15 июля. Все россияне, которым южнокорейские власти ранее отказали во въезде в страну, к настоящему моменту покинули территорию Республики Корея. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в понедельник на официальной странице в Facebook посольства РФ в Южной Корее.

"По уточненной информации, 26 российских граждан, прибывших в ночь с 13 на 14 июля 2019 года в Республику Корея рейсами авиакомпании S7 при прохождении пограничного контроля не смогли подтвердить цель своего приезда", - отмечается в заявлении. По этой причине южнокорейская иммиграционная служба отказала им во въезде в страну, сообщили в диппредставительстве.

"В результате оперативных мер, предпринятых посольством во взаимодействии с представительством авиакомпании S7, к 16:00 15 июля все недопущенные российские граждане покинули Республику Корея", - говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, что россияне находились в зоне содержания недопущенных пассажиров.

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