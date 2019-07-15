Рыбоводный завод на Ямале начал формировать студенческий кадровый резерв

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 июля. /ТАСС/. Собский рыбоводный завод в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) - единственный в Арктике по воспроизводству ценных и исчезающих сиговых рыб - начал формировать студенческий кадровый резерв. Таким образом предприятие рассчитывает привлечь будущих специалистов из других регионов РФ, сообщила в понедельник ТАСС менеджер по персоналу завода Юлия Гребнева.

"Подобрать специалистов узкой направленности "Водные биоресурсы и аквакультура" в нашем регионе - большая проблема. Самое ближайшее учебное заведение, которое может нам поставить таких специалистов, находится в Тюмени. Поэтому возникла идея сформировать студенческий резерв: приглашать для прохождения производственной практики студентов из других регионов, чтобы они в дальнейшем могли у нас трудоустроиться", - сказала Гребнева.

По ее словам, в этом году завод впервые провел всероссийский конкурс научных работ, посвященных индустриальной аквакультуре сиговых рыб. Информацию о конкурсе разослали в вузы страны при поддержке департамента внешних связей ЯНАО и Совета молодых ученых и специалистов при главе региона.

Всего поступило семь заявок: три из городов ЯНАО, еще три из Саратова и одна - из Санкт-Петербурга. "Обращали внимание на актуальность работы для нашей организации, полезность и применимость для рыбоводства и в частности для нашей организации, смотрели на качество оформления работы", - пояснила Гребнева.

Победители конкурса получили возможность пройти оплачиваемую производственную практику, которая началась 17 июня и продлилась три недели. Познакомиться с работой завода в арктическом регионе приехали две студентки Саратовского государственного аграрного университета им. Н. И. Вавилова. "Хотелось бы наладить взаимодействие и с другими учебными заведениями", - добавила менеджер по персоналу.

Собский рыбоводный завод введен в эксплуатацию на реке Собь в ЯНАО весной 2017 года. Первый экспериментальный выпуск мальков прошел летом 2016 года. Строительство финансировало правительство региона и компания "Новатэк".