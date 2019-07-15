Кузнецова рассказала о большом числе желающих взять в семью избитую девочку из Ингушетии

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова сообщила о том, что получает много звонков от желающих забрать в семью семилетнюю девочку, которая была избита в Ингушетии.

"Теперь главное - дать возможность докторам спокойно ей помочь. Сейчас у девочки есть все: правильное лечение, внимательные и добрые люди рядом. У нас разрывается телефон от предложений взять ребенка в семью", - приводятся в понедельник на сайте детского омбудсмена слова Кузнецовой.

Как отмечается в пресс-релизе, Кузнецова осмотрела ребенка вместе с президентом НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонидом Рошалем. "Уполномоченный привезла малышке сладости, мороженое, о котором она просила", - отмечается в сообщении.

Семилетняя девочка 4 июля была доставлена в тяжелом состоянии в Детскую республиканскую клиническую больницу Ингушетии с множеством травм, ожогов и порезов. Ребенка перевели 5 июля в Москву в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонида Рошаля, где при обследовании выявили старые переломы ребер и травму позвоночника.

Тете девочки предъявлены обвинения по статье УК РФ "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, в отношении малолетнего". Обвиняемая - 35-летняя жительница города Сунжа, которая приходится девочке родной тетей со стороны отца, - была задержана 4 июля. В отношении нее возбуждено уголовное дело, женщина арестована. В рамках расследования уголовного дела были допрошены родители девочки и другие близкие родственники.