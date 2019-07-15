Евробаки для мусора установят вдоль федеральных дорог в туристской зоне Адыгеи

МАЙКОП, 15 июля. /ТАСС/. Проект по установке евробаков для мусора вдоль федеральных трасс в Майкопском районе Адыгеи, туристический поток в предгорную и горную зону которого постоянно растет, завершится к концу 2019 года, сообщили ТАСС в понедельник в администрации Майкопского района республики.

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Что происходит с мусором после того, как его выбрасывают Сколько россияне производят отходов, как платят за их вывоз и во что перерабатывают вторсырье

"Число посещающих рекреационные достопримечательности горной Адыгеи туристов с каждым годом увеличивается, и нам очень важно сохранять экологический баланс. До конца года мы реализуем проект по установке вдоль трасс федерального значения евробаков для сбора мусора, что поспособствует наведению порядка и будет удобно для отдыхающих", - сказали в администрации.

Средства на установку евробаков и обустройство площадок для них выделяются из бюджетов сельских поселений. Первые контейнеры для мусора появились на трассах, проходящих через Побединское, Тульское и Даховское сельские поселения, а также через поселок Удобный, на этой неделе они будут также установлены на дороге через Каменномостское сельское поселение. Места для площадок обустраиваются с учетом мнения местного населения.

В районе продолжается проект по установке контейнеров в частном секторе, его финансированием занимается региональный оператор - Адыгейский филиал компании "ЭкоЦентр". С начала года компания установила более 900 металлических и пластиковых евробаков, а также бункеров для отходов, которые вывозятся спецтехникой по графику.

"Евробаки помогают сохранить санитарный порядок до приезда мусороуборочной машины, исключая разнос мусора по прилегающей территории животными и птицами, просыпание в кюветы. Современные контейнеры, сменившие мусорные пакеты на обочине дороги, призваны придать эстетичный вид процессу сбора твердых коммунальных отходов", - пояснили ТАСС в пресс-службе регионального оператора.

Адыгея перешла на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами 1 января 2019 года. Ранее сообщалось, что в республике эксплуатируются два полигона твердых коммунальных отходов (ТКО) - в Адыгейске и Майкопе, их загруженность составляет 80%. Для решения проблем населения с твердыми коммунальными отходами до 2020 года власти намерены построить два мусоросортировочных комплекса - в Майкопском районе и Адыгейске. К 2024 году региону необходимо наладить стопроцентную обработку ТКО, 40% которых должны быть утилизированы.