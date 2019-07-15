Контролировать экологическую ситуацию в Приамурье будут с помощью мобильной лаборатории

БЛАГОВЕЩЕНСК, 15 июля. /ТАСС/. Мобильную лабораторию приобрели в Амурской области, чтобы контролировать экологическое состояние окружающей среды, сообщила в понедельник журналистам пресс-служба регионального правительства.

"Область приобрела мобильную лабораторию. Главное преимущество такого приобретения для региона - получение высокоточных данных об экологической обстановке в области", - сказали в пресс-службе. Как уточняется, приобрело мобильную лабораторию региональное министерство природных ресурсов.

Современное оборудование может работать даже в самых сложных климатических условиях с температурой от минус 40 до плюс 40 градусов. Оно позволит специалистам контролировать количество вредных выбросов заводов и фабрик в атмосферу и оценивать степень загрязнения окружающей среды, в частности, рек, а еще своевременно предсказывать и устранять возможные экологические проблемы. Также оно даст возможность экологам региона добираться в короткие сроки в самые трудноступные места и делать оперативно на месте свою работу: экспресс-анализ физико-химических параметров воды, измерять концентрацию загрязняющих веществ и контролировать источники их сбросов в водные объекты.

На передвижную лабораторию из областного бюджета выделили 8 млн рублей. По итогам аукциона мобильное оборудование для экологов обошлось в сумму около 6 млн рублей. Приемка мобильной лаборатории состоялась в понедельник. Министр природных ресурсов Амурской области Сергей Маху рассказал журналистам о том, что в ближайшее время в область приедут представители компании, в которой закуплена лаборатория, чтобы провести инструктаж для специалистов министерства по работе на новом оборудовании, причем, по каждому установленному на ней аппарату.

Как сообщил ТАСС Маху, специальное образование, чтобы проводить экологические проверки, у специалистов регионального министерства есть. Однако помимо инструктажа им предстоит пройти еще и дополнительное обучение, о чем заключен договор с горным колледжем. Планируется, что первый выезд на мобильной лаборатории будет сделан 1 августа.

В районы на мобильной лаборатории будут выезжать два специалиста. В ближайшее время в министерстве определяться, куда лаборатория поедет в первую очередь. "Рассчитываю, что это будет Зейский либо Сковородинский район", - отметил ТАСС Маху.