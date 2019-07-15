Росприроднадзор готов проверить территорию у парка "Коломенское" на превышение радиации

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Росприроднадзор готов проверить территорию, прилегающую к парку "Коломенское" в Москве, на предмет превышения допустимой нормы радиации в случае, если получит соответствующее обращение. Об этом в интервью ТАСС рассказала руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова.

"У нас есть лаборатория, мы можем это сделать", - сказала Радионова, отвечая на соответствующий вопрос.

Вместе с тем она добавила, что ей неизвестно о подобного рода обращениях в центральный аппарат Росприроднадзора.

"Любые сообщения об отходах - радиоактивных, не радиоактивных - должны рассматриваться. Поэтому, если такие обращения будут, мы это сделаем", - добавила глава Росприроднадзора.

Ранее на фоне планов строительства в столице Юго-Восточной хорды пользователи социальных сетей выражали опасение, что создание дороги может затронуть загрязненные радиацией участки у "Московского завода полиметаллов" (МЗП), в интернете также появилась петиция о необходимости остановить строительство. Затем в пресс-службе комитета по архитектуре и градостроительству города Москвы заявили, что при создании хорды загрязненные участки не будут затронуты. Пресс-служба "Радона" в пятницу, 12 июля, сообщила, что обнаруженные на правом берегу Москвы-реки около завода участки с радиационным загрязнением не представляют угрозы для живущего поблизости населения и не загрязняют воду. Специалисты следят за этой территорией и передают данные властям Москвы.