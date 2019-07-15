Второй погибший в Подмосковье летчик также обучал Путина перед полетом со стерхами

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Личность второго погибшего при жесткой посадке вертолета в окрестностях подмосковного Солнечногорска установлена, это летчик Олег Чернигин. Об этом ТАСС сообщил в понедельник источник в правоохранительных органах.

"Личность второго погибшего установлена, это Чернигин", - сказал собеседник агентства.

Как пояснили ТАСС в Федерации сверхлегкой авиации, Чернигин ранее помогал Игорю Никитину, также погибшему в катастрофе, обучать президента России Владимира Путина летать на монодельтаплане с журавлями-стерхами.

В воскресенье вертолет Robinson совершил жесткую посадку в поле вблизи деревни Барское-Мелечкино, в результате погибли оба находившихся на борту человека. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения воздушного транспорта, повлекшее смерть двух лиц").

В 2012 году президент России Владимир Путин по пути на встречу мировых лидеров стран АТЭС во Владивостоке принял участие в проекте по спасению журавлей-стерхов на Ямале. Для этого глава российского государства прилетел в Салехард, оттуда на вертолете добрался до орнитологической станции "Кушеват". И потом совершил три полета за штурвалом мотодельтаплана, в котором выращенные в питомники стерхи должны были признать вожака журавлиного клина.