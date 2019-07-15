В России упростят выписку наркотических препаратов на дому

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова поручила Минздраву подготовить изменения, связанные с упрощением выписки наркотических и психотропных лекарственных препаратов на дому. Об этом говорится в протоколе заседания попечительского совета, текст которого имеется в распоряжении ТАСС.

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"Минздраву России (В. И. Скворцовой) внести изменения в: ... приказ Минздрава России от 1 августа 2012 года №54н "Об утверждении формы бланков рецептов, содержащих назначение наркотических средств или психотропных веществ, порядка их изготовления, распределения, регистрации, учета и хранения, а также правил оформления" в части упрощения выписки наркотических и психотропных лекарственных препаратов на дому", - говорится в документе.

Ранее Голикова сообщила, что Минздрав изменил порядок расчета потребности препаратов для оказания помощи паллиативным больным: теперь рассчитывается не количество коек, а число реальных пациентов. Она добавила, что в настоящее время Минздрав совместно с Минпромторгом и Московским эндокринным заводом отрабатывают потребность в субстанциях для производства препаратов.