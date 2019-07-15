Жильцам сгоревшего дома в Хабаровском крае купят квартиры

ХАБАРОВСК, 15 июля. /ТАСС/. Власти Хабаровского края направят 38 млн рублей на покупку квартир жильцам двухэтажного дома, сгоревшего в мае в поселке Токи. Об этом сообщается на сайте правительства региона.

"Вопрос об утрате жилья во время пожара очень серьезный. По закону собственник должен страховать свое имущество на такие случаи. Однако в Токи ситуация критическая, пострадало очень много людей. Понимая, что люди купить квартиры сами не смогут, мы решили в исключительном порядке оказать им помощь", - приводятся в сообщении слова губернатора края Сергея Фургала.

Отмечается, что на выделенные средства можно будет расселить 48 человек. Деньги будут перечислены по межбюджетным трансфертам. Квартиры подберут на вторичном рынке в самом Токи, в Ванино, а также в поселке Октябрьский.

28 жильцов, которые смогли подтвердить факт проживания в сгоревшем доме, дополнительно получили выплаты по утрате имущества - по 100 тыс. рублей. Необходимую сумму выделили из краевого бюджета. Свои права на получение финансовой поддержки оформляют еще 20 человек.

Пожар в поселке Токи произошел 26 мая. Огонь полностью уничтожил деревянный дом, жильцы которого успели спастись. Без крова остались 20 семей с детьми. Люди расселились у родственников и на дачах.