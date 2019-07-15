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Врио главы Ингушетии навестил в больнице избитую 7-летнюю девочку

Он отметил, что лечение ребенка будет продолжено под его контролем

МАГАС, 15 июля. /ТАСС/. Временно исполняющий обязанности главы Ингушетии Махмуд-Али Калиматов навестил в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии избитую семилетнюю девочку и заверил, что будет уделять внимание состоянию ребенка. Об этом сообщила пресс-служба постоянного представительства Ингушетии при президенте РФ.

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"Девочка сказала, что чувствует себя хорошо, но, конечно, ее состояние остается тяжелым, лечение должно быть продолжено. И, зная НИИ детской хирургии и травматологии, мы полагаем, что у девочки все будет в порядке. Я как временно исполняющий обязанности главы региона и постпредство в Москве будем уделять постоянное внимание ребенку. Сейчас она может полагаться только на нас и на врачей", - приводит пресс-служба слова Калиматова.

Как он подчеркнул, власти сделают все необходимое, чтобы "этот ребенок в дальнейшем жил там, где его будут любить и будут заботиться о нем". "Правоохранительные органы предпримут все меры, чтобы виновные были наказаны, а я как врио главы республики буду за этим тщательно следить", - сказал Калиматов.

Семилетняя девочка 4 июля была доставлена в тяжелом состоянии в Детскую республиканскую клиническую больницу Ингушетии с множеством травм, ожогов и порезов. Ей провели операцию по спасению сосудов кистей рук. Ребенка перевели 5 июля в Москву в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонида Рошаля, где при обследовании выявили старые переломы ребер и травму позвоночника.

Обвиняемая - 35-летняя жительница города Сунжа, которая приходится девочке родной тетей со стороны отца, была задержана 4 июля. В отношении нее возбуждено уголовное дело, женщина арестована. В рамках расследования уголовного дела были допрошены родители девочки и другие близкие родственники.

Теги
РоссияИнгушетияКалиматов, Махмуд-Али Макшарипович
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