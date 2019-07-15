Матвиенко: право однополым родителям усыновлять детей приведет к вырождению человечества

СОЛНЕЧНОГОРСК /Московская область/, 15 июля. /ТАСС/. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко считает, что предоставление права однополым родителям усыновлять детей приведет к вырождению человечества.

"Есть фундаментальные основы счастья, особенно для нашей страны. Вообще понимание счастья у разных поколений, в разные времена, у каждого народа, даже у каждого человека - свое. Тем не менее фундаментальные основы, на мой взгляд, едины: это семья, это дети, это родители. Мы видим, как в последнее время размываются эти основы, подвергаются эрозии", - сказала Матвиенко на форуме "Территория смыслов", который проходит на базе "Сенеж" в подмосковном Солнечногорске.

Она напомнила, что в законодательстве некоторых государств вместо слов "мама" и "папа" вводятся понятия "родитель № 1" и "родитель № 2".

"Можно ли представить, что малыш, который во всех странах, на всех языках произносит первое слово "мама", теперь будет произносить "родитель № 1"? Можно ли такое представить? Либо право однополым бракам усыновлять детей, к чему это приведет? Приведет просто к вырождению человечества", - подчеркнула спикер Совфеда.

Молодежный форум "Территория смыслов" впервые проходит на базе мастерской управления "Сенеж" автономной некоммерческой организации (АНО) "Россия - страна возможностей". В предыдущие годы он базировался во Владимирской области, в связи с чем назывался "Территория смыслов на Клязьме".

В рамках форума пройдут шесть тематических смен, в том числе по образованию, волонтерству, политике и экологии. Участниками "Территории смыслов" станут до 6 тыс. человек. Завершится форум 20 августа.