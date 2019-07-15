Более 2,8 тыс. семей с детьми-инвалидами в Подмосковье получат дополнительную соцвыплату

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Свыше 2,8 тыс. семей с детьми-инвалидами из Московской области, у которых среднедушевой доход ниже 1,5 прожиточного минимума, в текущем году получат дополнительную социальную выплату в размере свыше 13 тыс. рублей. Финансовая поддержка предоставляется на приобретение питания и одежды ребенку на период его обучения. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба Министерства социального развития региона.

"Ежегодная выплата в размере 13020 рублей предоставляется семьям, чей среднедушевой доход ниже 1,5 прожиточного минимума, воспитывающих детей-инвалидов, обучающихся в школах, в том числе и на надомной форме обучения <...> До конца года выплата будет предоставлена в общей сложности более 2,8 тыс. семьям с детьми-инвалидами", - говорится в сообщении.

Отмечается, что выплата предоставляется на приобретение питания и одежды ребенку на период его обучения. Заявления на предоставление дополнительной финансовой поддержки можно подать в управление социальной защиты населения до 29 ноября текущего года.

По словам министра социального развития региона Ирины Фаевской, слова которой приводятся в сообщении, с начала года финансовую поддержку уже получили более 1 тыс. семей.

"Эта дополнительная мера социальной поддержки детей-инвалидов была введена по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева. В прошлом году выплату получили 2187 семей, на сумму более 28 млн рублей", - процитировали в сообщении Фаевскую.