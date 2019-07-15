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Матвиенко на форуме "Территория смыслов" рассказала, как быть счастливым человеком

Председатель Совфеда считает, что счастье заключается в гармонии с обществом и окружением

СОЛНЕЧНОГОРСК /Московская область/, 15 июля. /ТАСС/. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко рассказала в понедельник участникам форума "Территория смыслов", который проходит в Солнечногорске, что считает себя счастливым человеком, так как всю жизнь занимается любимым делом при поддержке своей семьи.

"Я вообще счастливый человек, я считаю. Счастье для меня - это то, что я всю жизнь занимаюсь любимым делом, где добилась определенных успехов. Счастье - в гармонии, у меня замечательная семья: сын, внучка", - сказала Матвиенко.

Она подчеркнула, что у нее 47 лет трудового стажа. "И все эти годы я была востребована. И благодарна своей семье, что они поддерживали меня", - сказала Матвиенко.

По ее мнению, для счастья важно, чтобы была гармония с обществом и окружением. Кроме того, подчеркнула спикер Совфеда, чтобы быть счастливым, важно избавляться от недостатков.

"Никогда не быть злым, злопамятным, желать кому-то вреда, не надо конфликтовать, не надо завидовать. Потому что все эти плохие качества разрушают человека изнутри. Бог меня миловал - у меня, к счастью, не было этих качеств", - сказала Матвиенко.

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Матвиенко, Валентина ИвановнаРоссия
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