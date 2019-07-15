В России создадут рабочую группу по вопросам использования телефонов в школах

СОЛНЕЧНОГОРСК /Московская область/, 15 июля. /ТАСС/. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила, что специально созданная рабочая группа подготовит предложения по вопросам использования телефонов в образовательных учреждениях.

"[Про] запрещать я ничего не говорю... Хотя написали, что я запретила уже, все это неправда. Мы решили создать рабочую группу во главе с руководителем Роспотребнадзора, с участием экспертов, педагогов, которая предложит меры регулирования использования телефонов учениками в школах", - сказала Матвиенко на форуме "Территория смыслов", который проходит на базе "Сенеж" в Солнечногорске.