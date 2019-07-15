Приставы смогут списывать с работодателей долги по зарплате в упрощенном порядке

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Минюст России разработал законопроект, который позволит судебным приставам по обращению госинспекторов труда оперативно и в упрощенном порядке списывать долги по зарплате со счетов работодателей. Об этом ТАСС сообщил директор департамента организации и контроля Минюста РФ Андрей Чумаков.

По его словам, законопроектом предусмотрено, что государственный инспектор труда сможет вынести решение о принудительном исполнении работодателем обязанности по выплате начисленных, но не выплаченных работнику зарплаты или других выплат, направив документы судебным приставам.

"В качестве особенностей его исполнения устанавливается оперативный и упрощенный порядок взыскания денежных средств со счетов недобросовестных работодателей", - сказал Чумаков. Судебный пристав одновременно с возбуждением такого исполнительного производства будет запрашивать в банках и других кредитных организациях сведения о счетах должника, о номерах счетов, количестве и движении средств в рублях и иностранной валюте.

"При наличии в банках и иных кредитных организациях счетов должника судебный пристав-исполнитель направляет постановление, содержащее требования о взыскании денежных средств, не позднее дня, следующего за днем его вынесения", - сообщил представитель Минюста. По его словам, законопроект "предполагает взыскание в бесспорном порядке полностью или частично задолженности по заработной плате и, как следствие, внесудебную защиту трудовых прав работников".

Разработанный Минюстом проект изменений в закон "Об исполнительном производстве" в связи с принятием федерального закона "О внесении изменений в Трудовой кодекс РФ по вопросам принудительного исполнения обязанности работодателя по выплате заработной платы и иных сумм, причитающихся работнику" 11 июля был одобрен правительством РФ.