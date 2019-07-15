Минтруд предложил освобождать от работы на один день для диспансеризации

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Минтруд подготовил законопроект, предусматривающий право работника старше 40 лет на освобождение от работы на один рабочий день раз в год с сохранением места работы и заработка для прохождения диспансеризации. Формулировка "дополнительный выходной" относительно дня прохождения диспансеризации является некорректной, сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе Минтруда РФ.

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Ранее "Российская газета" со ссылкой на документ Минтруда сообщила, что россиянам будет предоставлен дополнительный выходной для прохождения диспансеризации.

"Минтруд России подготовил законопроект о внесении изменений в Трудовой кодекс РФ, предусматривающий право работника в возрасте 40 лет и старше на освобождение от работы на один рабочий день один раз в год с сохранением за ним места работы (должности) и среднего заработка при прохождении диспансеризации", - говорится в сообщении.

В министерстве отметили, что в настоящее время законопроект прорабатывается с федеральными органами исполнительной власти и сторонами социального партнерства.

"Также обращаем внимание на то, что формулировка "дополнительный выходной", используемая СМИ относительно дня прохождения диспансеризации, является некорректной", - подчеркнули в Минтруде.