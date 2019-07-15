В МИД порекомендовали россиянам избегать 20 июля мест массового скопления людей в Париже

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Департамент Ситуационно-кризисный центр МИД РФ в понедельник распространил предупреждение для россиян с рекомендацией отказаться от посещения 20 июля в Париже мест массового скопления людей из-за намечающихся акций "желтых жилетов".

"20 июля в Париже планируются очередные акции протеста активистов движения "желтых жилетов", рекомендуется избегать мест массового скопления людей", - констатировали в министерстве.

Акции "желтых жилетов" начались во Франции 17 ноября 2018 года. Первоначально они проходили в знак протеста против повышения цен на автомобильное топливо. Именно поэтому "униформой" движения стали светоотражающие желтые жилеты автомобилистов. Первая акция собрала 282 тысячи участников.