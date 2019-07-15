{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Акции протеста во Франции

В МИД порекомендовали россиянам избегать 20 июля мест массового скопления людей в Париже

В ведомстве отметили, что в этот день планируются очередные акции протеста активистов движения "желтых жилетов"

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Департамент Ситуационно-кризисный центр МИД РФ в понедельник распространил предупреждение для россиян с рекомендацией отказаться от посещения 20 июля в Париже мест массового скопления людей из-за намечающихся акций "желтых жилетов".

"20 июля в Париже планируются очередные акции протеста активистов движения "желтых жилетов", рекомендуется избегать мест массового скопления людей", - констатировали в министерстве.

Акции "желтых жилетов" начались во Франции 17 ноября 2018 года. Первоначально они проходили в знак протеста против повышения цен на автомобильное топливо. Именно поэтому "униформой" движения стали светоотражающие желтые жилеты автомобилистов. Первая акция собрала 282 тысячи участников.

Теги
ФранцияАкции протеста во Франции
Единороссы предложили установить для дагестанских ополченцев право на соцвыплату и льготы
Фракция подготовила поправку, которая приравнивает эту категорию граждан к участникам боевых действий
Читать полностью