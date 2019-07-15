МВД прекратило расследование в отношении Загитовой, которую заподозрили в нарушении ПДД

ИЖЕВСК, 15 июля. /ТАСС/. Расследование в отношении олимпийской чемпионки по фигурному катанию 17-летней Алины Загитовой, опубликовавшей в мае в соцсетях видео, на котором она управляет автомобилем, прекратили в связи с истечением срока давности привлечения к административной ответственности. Об этом ТАСС сообщили в региональном МВД.

"Административное расследование в отношение Алины Загитовой прекращено на основании п. 6 ч. 1 ст. 24.5 КоАП РФ в связи с истечением срока давности привлечения к административной ответственности", - сказал собеседник ТАСС.

Как сообщал ранее ТАСС, управление ГИБДД по Удмуртии в мае начало проверку по факту нарушения Алиной Загитовой правил дорожного движения. Фигуристке 18 мая исполнилось 17 лет. Видео, на кадрах которого спортсменка находится за рулем автомобиля, было опубликовано в социальных сетях в начале мая, когда ей было 16 лет.

Загитова является серебряным призером Игр-2018 в командных соревнованиях и победительницей личного турнира Олимпиады в Пхёнчхане. В прошедшем сезоне фигуристка победила на этапах Гран-при в Хельсинки и Москве, в финале турнира она завоевала серебро. На чемпионате Европы в Минске россиянка показала второй результат, а на чемпионате мира в Японии одержала победу.