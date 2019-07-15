Источник: отставка командира "Альфы" не связана с задержанием ее бойцов

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Начальник управления "А" ("Альфа") спецназа ФСБ генерал-майор Валерий Канакин ушел в отставку еще в мае этого года, и это никак не связано с задержанием бойцов "Альфы" по подозрению в разбое. Об этом ТАСС сообщил почетный президент Ассоциации ветеранов антитеррора "Альфа" Сергей Гончаров.

"Указ об отставке Канакина был подписан президентом РФ в мае этого года. Со скандалом вокруг задержания сотрудников "Альфы" это никак не связано", - сказал Гончаров.

В июне этого года в Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа" сообщили ТАСС, что 30 марта в Москве прошло отчетно-выборное собрание, на котором президентом ассоциации был избран Валерий Канакин. Возглавлявший ассоциацию с 1992 года Сергей Гончаров стал почетным президентом ассоциации.

Герой России генерал-майор Валерий Канакин возглавлял управление "А" Центра специального назначения ФСБ России с 2014 года. В "Альфу" он пришел в январе 1984 году в 23-летнем возрасте. В составе этого подразделения исполнял воинский долг во многих горячих точках СССР, России и мира. Участвовал в спецоперации в театральном центре на Дубровке в Москве в 2002 году и в Беслане в 2004 году. 20 сентября 2004 года указом президента России "за мужество и героизм, проявленные при освобождении заложников в школе Беслана", Канакину было присвоено почетное звание Героя России.