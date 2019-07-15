Единороссы предложили установить для дагестанских ополченцев право на соцвыплату и льготы

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Фракция "Единая Россия" подготовила поправку к законопроекту о предоставлении статуса ветерана боевых действий ополченцам из Дагестана, сражавшимся против боевиков в 1999 году. Как сообщил первый замглавы фракции Андрей Исаев, она предполагает предоставление им ежемесячных выплат и ряда льгот, в том числе по ЖКХ.

"Принятый нами в первом чтении законопроект предусматривал, что для данной категории устанавливаются только нематериальные права. От лица фракции подготовлена и внесена поправка, которая приравнивает данную категорию к участникам боевых действий, что предполагает установление в том числе и материальных прав поддержки данной категории ветеранов: установление им ежемесячной денежной выплаты и ряда льгот по жилищно-коммунальному хозяйству и иных льгот", - сообщил он журналистам в понедельник по итогам заседания президиума фракции. По словам Исаева, во втором чтении законопроект планируется рассмотреть в течение этой недели.

Госдума 11 июля приняла в первом чтении законопроект, разработанный депутатом-единороссом Умаханом Умахановым. Согласно документу, к ветеранам боевых действий приравниваются "лица, оказывавшие в период с августа по сентябрь 1999 года содействие федеральным органам исполнительной власти, осуществлявшим борьбу с терроризмом, в выполнении задач в ходе контртеррористических операций на территории Республики Дагестан и принимавшие непосредственное участие в боевых действиях в составе отрядов самообороны Республики Дагестан".

Законопроект предоставляет указанным лицам такие меры нематериальной поддержки, как использование ежегодного отпуска в удобное для них время, преимущество при приеме в садоводческие, огороднические и дачные некоммерческие объединения граждан или в жилищные, жилищно-строительные и гаражные кооперативы.

Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии 20 июня поручил приравнять к ветеранам боевых действий ополченцев, которые сражались с боевиками на Северном Кавказе. Во время программы ветераны дагестанского села Ботлих обратились к главе государства с жалобой на то, что у ополченцев, давших отпор боевикам, нет статуса участников боевых действий на Северном Кавказе. В августе и сентябре 1999 года вооруженные бандформирования вторглись с территории Чечни сначала в Цумадинский и Ботлихский районы Дагестана, затем в Новолакский район республики. Тогда российским войскам в борьбе с боевиками помогли местные жители-ополченцы.