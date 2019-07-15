В России пять станций переливания крови установили оборудование для маркировки

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. В России пять из девяти станций по переливанию крови, производящих жизненно важный препарат альбумин, установили оборудование по маркировке. Об этом в понедельник ТАСС сообщили в пресс-службе оператора маркировки - в Центре развития перспективных технологий (ЦРПТ).

"Пять станций, расположенные в Брянске, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Иванове и Липецке, установили программное обеспечение и программно-аппаратные комплексы для маркировки лекарственных препаратов крови согласно требованиям законодательства", - сообщили в пресс-службе.

По информации ЦРПТ, в России всего девять станций переливания крови, оснащенных линиями по переработке плазмы и производящих альбумин (плазмозамещающий препарат, который получают при фракционировании крови, плазмы и сыворотки доноров, препарат входит в перечень жизненно-необходимых лекарств). "Для станций было выбрано решение для ручной маркировки, которое востребовано именно предприятиями с небольшим объемом продукции, которую надо промаркировать. ЦРПТ активно включен в процесс, налажено сотрудничество с поставщиком ПО, ведем консультирование по возникающим вопросам. Готовимся в ближайшее время провести тестирование и валидацию процессов", - рассказал руководитель группы "Фарма" ЦРПТ Сергей Холкин.

Обязательная маркировка лекарственных препаратов стартует 1 января 2020 года. С этой даты все лекарства должны производиться с кодом DataMatrix, а сведения об их движении на рынке будут фиксироваться в системе маркировки и прослеживаемости.