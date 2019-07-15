Литературный архив просит помочь с просушкой пострадавших от пожара документов

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Российский государственный архив литературы и искусства (РГАЛИ) призывает желающих помочь архиву справиться с последствиями пожара, возникшего в здании 12 июля. Организации необходимы бумажные полотенца для просушки документов, сообщается в опубликованном в понедельник сообщении на странице архива в Facebook.

"В настоящий момент мы приступаем к просушке дел, которые можно просушить в стенах архива, не отправляя их на заморозку и в сублимационные камеры. Чтобы сделать этот процесс максимально эффективным, нам потребуется большое количество рулонных бумажных полотенец для перекладки листов <...> Если вы хотите и имеете возможность помочь, мы будем рады каждой лишней пачке", - говорится в сообщении.

Директор архива Татьяна Горяева подтвердила ТАСС эту информацию. "Сейчас мы выполняем именно этот вид работы. В субботу все остальное уже было заложено в морозильники", - добавила она.

Пожар в РГАЛИ возник 12 июля около 13:15 мск и был потушен в этот же день в 15:09, пострадавших в инциденте не было. В пресс-службе Федерального архивного агентства (Росархив) ТАСС сообщили, что исторически ценные документы и раритеты в пожаре также не пострадали.

Архив был основан в 1941 году, частично на базе собрания Государственного литературного музея - Гослитмузея (ГЛМ) - как Центральный государственный литературный архив (ЦГЛА). Указом Президента РФ от 2 апреля 1997 года РГАЛИ был включен в Государственный свод особо ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации.