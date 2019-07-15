Фельдшеры орловской станции скорой помощи объявили итальянскую забастовку

ОРЕЛ, 15 июля. /ТАСС/. Фельдшеры орловской станции медицинской помощи из-за низкой зарплаты объявили итальянскую забастовку, которая заключается в строгом соблюдении рабочих обязанностей и отказа от переработок. Об этом ТАСС сообщил председатель орловского отделения межрегионального профсоюза работников здравоохранения "Действие" Дмитрий Серегин.

"У нас началась итальянская забастовка. Согласно законодательству, заработная плата среднего медицинского персонала должна соответствовать средней по региону, в Орловской области это порядка 25 тыс. рублей. Для того, чтобы получить эти деньги, фельдшерам приходится работать не одну ставку, а 1,5 или 1,75 ставки. Например, моя коллега отработала сутки, пойдет на 12 часов домой отдохнуть и в ночь опять выходит на работу. Из 48 часов 36 она работает", - сказал он.

При расчете зарплаты не учитывается количество отработанных часов, таким образом, орловские медики скорой помощи вместо положенных 160 часов в месяц работают 230 часов. При этом в апреле, после объединения городской станции скорой помощи и станции на базе Плещеевской центральной районной больницы, увеличилась территория, которую должны обслуживать медики. К Орлу с населением в 315 тыс. человек прибавился Орловский район, где проживают 70 тыс., отметил Серегин.

По нормативам на такое количество граждан должно быть 38 бригад скорой помощи, в Орле их 27, при этом около четверти бригад не укомплектованы. "Очень часто бригада скорой состоит из водителя, который во время вызова на дом не имеет права покинуть автомобиль, и фельдшера, который в одни руки не может оказать, например, реанимацию", - подчеркнул Серегин.

Ранее прокуратура Орловской области провела проверку объединения городской и Плещеевской станций скорой помощи и выявила нарушения. Фельдшеры станции на базе Плещеевской ЦРБ лишились 25% надбавки к окладу за работу в сельской местности и льгот за то, что работать приходится в зоне поражения чернобыльской АЭС. Свои проверки начали Росздравнадзор и трудовая инспекция Орловской области. Власти региона пока ситуацию не комментируют.