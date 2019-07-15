Многодетным семьям в Карелии компенсируют стоимость цифровых приставок для телевизора

ПЕТРОЗАВОДСК, 15 июля. /ТАСС/. Власти Карелии возместят траты многодетных малообеспеченных семей на цифровые приставки. Оборудование необходимо для телевизоров, не принимающих цифровой сигнал, в зонах, где есть цифровое покрытие, сообщила в понедельник министр социальной защиты Карелии Ольга Соколова.

"Приказ уже вступил в законную силу, он касается дополнительной меры поддержки, которая будет оказываться многодетным малообеспеченным семьям, проживающим на территории Карелии, и связано это будет с выплатой компенсации за приобретение цифровой приставки. Сегодня мы анонсируем новую меру поддержки для тех малообеспеченных многодетных семей, которые проживают в зоне охвата цифрового телевещания", - сообщила руководитель регионального ведомства.

Размер компенсации будет равен сумме, потраченной на оборудование, но не более 1 тыс. рублей. Дополнительная мера поддержки распространяется на многодетные семьи, в которых доход на одного члена семьи не превышает 13 471 рублей - величина среднего прожиточного минимума в Карелии, варьирующаяся в зависимости от района (в северных районах - 14 321 рубль, на остальной части республики - 13 339 рублей). Всего на новую льготу из бюджета выделили более 2 млн рублей, что охватывает все многодетные семьи, нуждающиеся в господдержке. Деньги будут возвращать за приставки, приобретенные в период с 1 июля 2018 года до 31 декабря 2019 года.

Это уже второе направление государственной поддержки малообеспеченных группа населения в Карелии в рамках перехода республики на цифровое вещание. В 2019 году воспользовались возможностью вернуть деньги за спутниковую тарелку в районах, которые выпадают из зоны цифрового вещания, 46 жителей Кемского, Калевальского, Беломорского и Олонецкого районов. Власти ожидают, что количество обращений возрастет с приближением срока отключения аналогового вещания: в Карелии это 14 октября.

Обе льготные программы работают не только в формате компенсации за уже купленное оборудование. Как пояснила руководитель Минсоцзащиты республики, граждане могут оформить договор купли-продажи, предоставить его в Центр социальной работы Карелии, после чего организация самостоятельно переведет необходимую сумму на счет продавца.

"Это важный аспект для граждан, которым может быть сложно сегодня приобрести либо цифровое, либо спутниковое оборудование. Мы готовы в безналичном порядке оказать поддержку нуждающимся гражданам", - отметила Соколова.

Всего на компенсацию оборудования, необходимого для приема цифрового сигнала, в бюджете региона предусмотрели более 10 млн рублей.