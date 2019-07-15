Для Камчатки разработают программу развития туризма с учетом опыта Исландии

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта (АПИ) создаст программу по развитию туризма для Камчатского края с учетом исландского опыта. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба АПИ.

"Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта (АНО АПИ) разработает программу по развитию туризма для Камчатского края, направленную на качественные изменения имиджа региона, модернизацию и строительство новой туристической инфраструктуры и повышение качества сферы обслуживания. Документ будет создаваться совместно с Ростуризмом, Минвостокразвития России и регионом", - говорится в сообщении пресс-службы.

В программе будут учтены наработки Исландии, которая схожа с Камчаткой природно-климатическими условиями, малой численностью населения, потребностями региона в строительстве сейсмоустойчивых домов, обеспечении жителей продовольствием. По словам генерального директора АПИ Леонида Петухова, представители правительственных организаций и туристические организации Исландии готовы оказать содействие в разработке программы.

"Для продвижения туризма в Исландии работают различные компании и государственные органы, создаются удобные сайты для туристов. Нужно, чтобы и Камчатка стала местом туристического бума", - приводят в пресс-службе слова Леонида Петухова.

Камчатский край в 2018 году, по предварительным данным, посетили 215,5 тыс. туристов, из которых более 25 тыс. - иностранцы. Наибольший интерес к Камчатке проявляют туристы из США, Китая, Германии, Австралии и Японии. Сейчас на Камчатке реализуется 31 проект на сумму 5,4 млрд рублей и рассчитанный на создание около 1060 рабочих мест в сфере гостиничного бизнеса.

Турпоток в Исландию вырос до 2,3 млн человек с 2010 года по 2018 год. Благодаря развитию туристической сферы в Исландии было создано почти 12 тыс. рабочих мест.