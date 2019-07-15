Royal Flight открыла прямой рейс из Москвы до Хэфэя

ШАНХАЙ, 15 июля. /ТАСС/. Российская чартерная авиакомпания Royal Flight запустила прямой рейс между Москвой и китайским Хэфэем (восточная провинция Аньхой). Первый самолет приземлился в хэфэйском аэропорту в понедельник, сообщает агентство "Синьхуа" со ссылкой на оператора международного аэропорта Синьцяо (город Хэфэй) Anhui Civil Aviation Airport Group.

Рейсы будут выполняться российской авиакомпанией на самолетах Boeing 767. Из Москвы, согласно расписанию, самолеты будут вылетать каждое воскресенье вечером с прибытием в Хэфэй в понедельник и вылетом обратно в тот же день. Каждый борт рассчитан на 330 пассажиров.

У Хэфэя с Москвой уже налажено авиасообщение. В декабре прошлого года самолеты российской авиакомпании "Уральские авиалинии" начали летать по этому маршруту два раза в неделю с промежуточной посадкой в Новосибирске. Ранее сообщалось, что на время пикового туристического сезона с июня по октябрь в этом году был запущен также прямой авиарейс между городами Хэфэй и Москва, который выполняет авиакомпания "ИрАэро" на самолетах Boeing 777.

Провинция Аньхой пользуется популярностью у российских туристов благодаря большому количеству достопримечательностей и известным горным массивам, в числе которых Хуаншань и Тяньчжушань. Власти провинции Аньхой также установили тесные связи со многими регионами Приволжского федерального округа по линии сотрудничества в формате "Волга - Янцзы".