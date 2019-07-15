В ЦДХ сообщили, что найденные в подвале гильзы неизвестные планировали сдать на металлолом

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. В Третьяковской галерее на Крымском Валу подтвердили факт находки гильз в одном из подвалов бывшего Центрального дома художника (ЦДХ). Как сообщили ТАСС в пресс-службе галереи, гильзы оказались стреляными и собирались неизвестными людьми для сдачи в пункты сбора цветного металла.

"Да, мы подтверждаем факт находки стреляных гильз в подвальных помещениях бывшего ЦДХ, где проводилась расчистка от мусора. Сотрудниками службы безопасности музея были вызваны представители правоохранительных органов, которые провели на месте необходимые действия - экспертизу найденного. Предположительно, стреляные гильзы собирались неизвестными лицами на полигонах и складировались с целью последующей сдачи в пункты сбора цветного металла", - сказал собеседник агентства.

Ранее источник в правоохранительных органах сообщал ТАСС, что при осмотре подвального помещения Центрального дома художника обнаружено около 10 кг оружейных гильз, которые были завернуты в мешок. В настоящее время правоохранительные органы выясняют, кому могли принадлежать гильзы и как они оказались в подвале музея.