Скворцова положительно оценила состояние здравоохранения на Ставрополье

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова дала положительную оценку состоянию здравоохранения в Ставропольском крае, говорится в сообщении пресс-службы Минздрава по итогам поездки министра в регион 12 июля в составе правительственной делегации.

"Министр дала положительную оценку состоянию ставропольского здравоохранения, отметив эффективность работы и профессионализм команды регионального министерства", - говорится в сообщении.

В рамках поездки Скворцова посетила краевой перинатальный центр, где были представлены проекты строительства новых блоков онкологического центра, кардиодиспансера и краевой клинической больницы. Министр также отметила важность работы регионов в рамках федерального проекта "Создание единого цифрового контура здравоохранения на основе единой государственной информационной системы здравоохранения".

"Мы фактически создаем кардиологический контур, онкологический контур, чтобы ни один больной не выходил из этой системы, чтобы мы каждого видели", - приводит пресс-служба слова главы Минздрава.

Скворцова также отметила, что решить проблему кадрового дефицита в первичном звене здравоохранения возможно с помощью целевого обучения. "Мы можем прийти к студентам последних курсов, с ними заключить договор с конкретными социальными пакетами, с мерами по эффективному трудоустройству, со служебным жильем, с помощью по оплате коммунальных услуг, с нормальной заработной платой", - пояснила она, добавив, что не менее важными также являются программы "Земской доктор" и "Земский фельдшер". Благодаря им в течение короткого срока также можно подготовить и интегрировать в отрасль нового специалиста.