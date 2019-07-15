Тысячи туристов приезжают в КНДР на представление "Страна народа"

ПХЕНЬЯН, 15 июля. /Корр. ТАСС Евгений Агошков/. Тысячи иностранных туристов приезжают в КНДР, чтобы посмотреть массовое гимнастическое и художественное представление, ежедневно проходящее на крупнейшем стадионе страны имени Первого мая в Пхеньяне. На одном из этих показов побывал корреспондент ТАСС.

Иностранных зрителей привозят на экскурсионных автобусах. Примерно за полчаса до начала шоу на парковке перед стадионом сложно найти свободное место. Как рассказал в беседе с корреспондентом ТАСС один из китайских туристов, он специально приехал с группой в Пхеньян, чтобы побывать на этом представлении. По его словам оно "является своеобразной визитной карточкой КНДР и известно во всем мире".

Артисты из Книги рекордов

Как рассказали корреспонденту ТАСС гиды из Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК), представление "Страна народа" - это новая программа, которая была впервые представлена публике в июне 2019 года. При этом в создании шоу принимали участие сценаристы и артисты, которые стояли у истоков создания представления "Ариран". В 2007 году "Ариран" вошел в Книгу рекордов Гиннесса, как самое массовое представление в мире. В нем одновременно принимали участие более 100 тыс. человек.

"В нынешнем представлении "Страна народа" задействовано меньше людей чем в знаменитом "Ариране", несколько десятков тысяч человек, но при этом шоу стало еще более зрелищным благодаря использованию современных спецэффектов", - отметила одна из гидов ЦТАК.

Представление "Страна народа" состоит из нескольких действий, каждое из которых рассказывает об одном из периодов истории КНДР. Например, сцены "Восход солнца на горе Пэкту" и "Наша социалистическая родина" посвящены эпохе создания в Корее социалистического государства и о первых годах его развития.

В начале представления под музыку гимна страны на центральное поле стадиона выносят национальный флаг КНДР и поднимают его высоко под купол. После этого над стадионом появляются более сотни летающих дронов, которые светятся огнями разных цветов и принимают форму флага КНДР. Затем беспилотники рисуют буквы корейского алфавита с названием представления "Страна народа".

"Живой экран"

Примерно одну четвертую часть трибун стадиона занимает "живой экран". Его формируют более 17 тыс. учащихся школ Пхеньяна, которые по команде поднимают плакаты различных цветов и таким образом составляют гигантскую мозаику. На этом "живом экране" по ходу представления изображаются различные картины и надписи.

На центральном поле стадиона несколько тысяч человек под музыку синхронно выполняют гимнастические упражнения и исполняют танцевальные композиции. В одной из сцен на поле выходит отряд спецназа армии КНДР. Солдаты демонстрируют навыки рукопашного боя, разбивают кирпичи и забивают гвозди в доску ладонью руки.

Символ дружбы

Финальное действие массового представления посвящено дружбе КНДР с другими народами. Тысячи артистов появляются на центральном поле стадиона в национальных одеждах Китая и исполняют танцы этой страны. Затем звучит русская "Катюша", которую в КНДР также часто исполняют по радио и телевидению.

Заключительная сцена шоу посвящена объединению Кореи. Она подводит итог театрализованному экскурсу в 70-летнюю историю республики и показывает, что в КНДР видят будущее своей страны как единого корейского государства.

Сезон массовых гимнастических и художественных представлений "Страна народа" продлится в Пхеньяне до середины октября.