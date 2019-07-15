Эксперты ВОЗ предупредили об избыточном содержании сахара в детском питании в странах ЕС

БРЮССЕЛЬ, 15 июля. /ТАСС/. В трети выпускаемого в Евросоюзе детского питания содержится калорий больше, чем положено по нормативам, а на упаковках питания для детей младше шести месяцев заявляется такое количество углеводов, которое с медицинской точки зрения недопустимо и для детей более старшего возраста.

О данных нарушениях сообщили специалисты Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), завершившие более чем годичное исследование рынка продуктов питания для детей на континенте.

"Правильное питание в грудном возрасте и в последующие годы остается залогом оптимального роста и развития детей, их будущей здоровой жизни", - отмечает в пресс-релизе директор Европейского регионального бюро (ЕРБ) ВОЗ доктор Сусанна Якоб. В частности, отмечает эксперт, оно способствует профилактике избыточной массы тела и ожирения, алиментарно-зависимых инфекционных заболеваний.

С целью объективизации контроля за выпускаемым в Евросоюзе детским питанием, специалисты ЕРБ ВОЗ разработали оригинальную методику анализа содержащихся в концентратах и жидких продуктах веществ (углеводов, микроэлементов, жиров), позволяющую быстро определить соответствие указанных на этикетках ингредиентов содержимому.

С помощью данной методики эксперты проверили порядка 8 тыс. наименований продуктов и напитков, заявленных производителями в качестве полноценного детского питания. Всего в период с ноября 2017-го по январь 2018 года были обследованы 516 магазинов в трех городах Евросоюза (Будапешт, Вена, София), а также в Хайфе.

Как отмечают исследователи, в каждом из магазинов этих городов значительная часть продуктов детского питания позиционировалась в качестве питания для детей в возрасте до шести месяцев и старше.

В трех из указанных городов как минимум в половине обследованных продуктов калорийность смесей превышала 30%, отмечается в докладе. Эксперты выявили повышенное содержание сахара в концентрированных фруктовых и овощных соках, искусственных подсластителях. Подобные "добавки", по мнению специалистов, могут оказывать не только отрицательное влияние на обмен веществ ребенка, но и влиять на формирующиеся вкусовые предпочтения подрастающего поколения.

"Необходимо, чтобы продукты питания для детей грудного и раннего детского возраста соответствовали общепринятым рекомендациям в отношении питательных свойств и состава,"- замечает Йоао Бреда, руководитель Европейского офиса ВОЗ по профилактике неинфекционных заболеваний и борьбе с ними. - Вместе с тем, много предназначенных для детского питания продуктов отличаются повышенным содержанием сахара, что вызывает немалую озабоченность".

По мнению участников исследования, необходимо более жестко контролировать состав детских смесей и соков, на этикетках которых указывается возрастной диапазон от 0 до шести месяцев, поскольку проведенные проверки показали, что зачастую эти продукты мало отличаются по составу от детского питания для детей старшего возраста.