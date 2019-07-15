В переселении из оползневых зон в Северной Осетии нуждаются жители более 200 домов

ВЛАДИКАВКАЗ, 15 июля. /ТАСС/. Власти Северной Осетии рассчитывают включить в программу переселения из оползневых зон жителей более 200 домов в шести сельских районах. Как сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе главы и правительства республики, программа будет реализовываться в регионе впервые.

Глава республики Вячеслав Битаров в июне обратился к премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву за поддержкой в переселении граждан, проживающих в зонах оползневой опасности.

"Всего по республике в переселении из оползневых зон нуждаются жители в более 200 домов. Переселять людей в республике будут впервые", - сказал собеседник агентства.

В настоящее время власти совместно с представителями МЧС, МВД и республиканской кадастровой палаты готовят документы для получения субсидий из федерального бюджета.

Жители, нуждающиеся в переселении, проживают, в оползневых зонах в Алагирском, Дигорском, Моздокском, Ирафском, Пригородном и Правобережном районах республики. Там чаще всего сходят сели. Так, в 2018 году в Дигорском районе сошел селевой поток, который перекрыл проезжую часть дороги. На данном направлении автодороги находится более 50 селевых очагов, которые сходят в период обильных дождей.