Поисковики поднимут под Смоленском останки солдат, погибших при отступлении Наполеона

15 июля. /ТАСС/. Участники российско-французской археологической экспедиции, начавшейся в Смоленской области в мае 2019 года под патронатом франко-российского форума "Трианонский диалог", планируют в августе провести раскопки в пригороде Вязьмы, где похоронены останки нескольких десятков солдат, погибших в ходе отступления Наполеона в ноябре 1812 года. Об этом ТАСС в понедельник сообщила вице-президент фонда развития русско-французских исторических инициатив Мария Катасонова.

Археологическая экспедиция в Смоленске проходит с мая 2019 года. За время реализации русско-французского историко-археологического проекта, посвященного событиям Отечественной войны 1812 года, студенты из России и Франции, археологи, представители Российского военно-исторического общества впервые исследовали Шеинов бастион, места сражений при Валутиной горе, провели раскопки в Королевском бастионе, обнаружив, предположительно, останки соратника императора Наполеона - генерала Шарля Этьена Гюдена.

"Эти три части проекта уже реализованы, на август этого года у нас намечен четвертый проект этой серии, он будет проходить в Вязьме. Нам предстоит провести раскопки в пригороде Вязьмы, чтобы поднять останки нескольких десятков солдат, погибших и похороненных вместе во время отступления Наполеона в ноябре 1812 года", - сказала собеседница агентства.

По словам Катасоновой, в основном в районе Вязьмы захоронены погибшие французские солдаты 106-го линейного полка. Останки солдат и лошадей, найденные в начале экспедиции на месте сражения при Валутиной горе, фрагменты обмундирования, оружия, монет уже отправлены на экспертизу.

Археологическая экспедиция в Смоленске проходит с мая 2019 года под патронатом франко-российского форума "Трианонский диалог", основанного по инициативе президентов России и Франции Владимира Путина и Эмманюэля Макрона. Организаторами экспедиции выступили Фонд развития русско-французских исторических инициатив, Российская академия наук и Российское военно-историческое общество.