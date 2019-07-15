Жителям аварийных домов в Астрахани предоставят жилье после обращения в Генпрокуратуру

АСТРАХАНЬ, 15 июля. /ТАСС/. Заместитель генпрокурора России в ЮФО Андрей Кикоть вместе с временно исполняющим обязанности губернатора Астраханской области Игорем Бабушкиным осмотрели в понедельник несколько ветхих жилых домов в Астрахани, жители которых ранее в тот же день передали Кикотю свои обращения. По итогам рейда Кикоть дал поручение областной прокуратуре провести проверку в отношении должностных лиц, а также рекомендовал городским властям в кратчайшие сроки провести обследование домов и переселить людей во временное жилье, передает корреспондент ТАСС.

В рамках рейда представители Генпрокуратуры и астраханские власти сначала побывали в двухэтажном жилом доме 1962 года постройки, расположенном по улице Немова, 16. По словам жильцов, в доме ни разу не проводился капитальный ремонт, сейчас у здания фактически нет фундамента, цоколь и стены осыпаются, крыша протекает. Кроме того, часть дома примерно на 20 см ушла под землю. При этом люди обращались в разные инстанции, чтобы добиться капремонта, однако никаких мер предпринято не было.

"Люди жалуются обоснованно. Надо незамедлительно комиссию сюда направить для оценки [состояния дома]. По результатам уже определить - либо в доме провести капремонт, либо переселить людей в другое жилье. Также надо провести проверку в отношении должностных лиц - это перебор, что несколько лет не могут провести оценку этого дома", - сказал Кикоть.

После этого заместитель генпрокурора России в ЮФО осмотрел еще два дома, жильцы которых жаловались на "нечеловеческие условия". В одном из них, как оказалось, на втором этаже разрушается пол и растет трава, другому - более 100 лет. "Никакой реакции на наши обращения не было. На первом этаже у нас - крысы, блохи. Жить невозможно. Дом складывается посередине, если что-то ставишь - все скатывается. Кроме того, у нас печное отопление, зимой страшно: постоянно чувствуется запах газа. Мы живем на пороховой бочке, это деревянный дом - искра и все", - рассказала заместителю генпрокурора жительница Наталья Сокольская.

Кикоть дал поручение прокуратуре области провести соответствующие проверки, а также обратился к городским властям, чтобы людям до зимы было предоставлено временное жилье, так как признаки, указывающие на аварийность дома - очевидны. "Нужно рассмотреть переселение в маневренной дом. Также организовать процессуальную проверку и дать этому бардаку оценку. Осенью проверим, что сделано", - резюмировал Кикоть.

Врио губернатора также взял на контроль исполнение поручений. Во вторник Бабушкин и Кикоть проведут совместный прием граждан, а также межведомственное совещание по вопросам капитального ремонта многоквартирных домов и переселения граждан из аварийного жилья в регионе.