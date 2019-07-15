Иностранные волонтеры помогут в благоустройстве памятников культуры Петербурга

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 июля. /ТАСС/. Международный волонтерский лагерь под эгидой ЮНЕСКО пройдет в Петербурге с 20 июля по 1 августа, волонтеры из Азии и Африки примут участие в мастер-классах и благоустройстве памятников культуры на территории Петербурга, сообщила на пресс-конференции в петербургском пресс-центре ТАСС руководитель волонтерского проекта "Культурный патруль" Светлана Гардт.

"Было подано более 50 заявок от иностранных волонтеров, из которых мы выбрали 12 участников. Программа лагеря построена таким образом, что волонтеры будут работать на объектах культурного наследия, на памятниках истории и культуры Петербурга. В Александро-Невской Лавре пройдут работы по очистке территорий монастыря, по помывке надгробий, в Шуваловском парке и на территории усадьбы "Михайловская дача" будут проведены работы по благоустройству территорий. Благодаря работам на объектах культурного наследия волонтеры смогут внести свой вклад в сохранения Всемирного наследия ЮНЕСКО", - сказала Светлана Гардт.

Работы, которые проведут участники лагеря из Анголы, Египта, Малайзии, Замбии, Бангладеш, Вьетнама и Узбекистана в Александро-Невской лавре, входят в программу мероприятий по подготовке Лавры к празднованию 800-летия со дня рождения Александра Невского в 2021 году.

Помимо мероприятий по благоустройству памятников, участники лагеря посетят в Санкт-Петербурге несколько мастер-классов и конференций, где обменяются опытом в сфере сохранения объектов всемирного наследия. Также организаторы подготовили культурную программу с посещением музеев и театров города, в которой смогут принять участие и петербургские волонтеры, которые будут помогать организаторам лагеря в работе с иностранными гостями.

Летом волонтеры Петербурга смогут принять участие в еще одном волонтерском мероприятии - Школе ИКОМОС - Международного совета по сохранению памятников и достопримечательных мест. Волонтеры Школы совместно с волонтерами Эрмитажа займутся благоустройством достопримечательностей города.

Памятники культурного наследия на территории Петербурга

Перечень объектов культурного наследия и выявленных объектов культурного наследия на территории Санкт-Петербурга включает почти 9000 объектов. Среди них есть 36 объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО, которые официально носят название "Исторический центр Санкт-Петербурга и связанные с ним комплексы памятников".