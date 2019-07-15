Исследование показало связь между использованием соцсетей и подростковой депрессией

ТАСС, 15 июля. Специалисты Монреальского университета и медицинского центра Университета Сен-Жюстин (Канада) выяснили, что увеличение времени просмотра телевизора и более частое использование социальных сетей связано с развитием у подростков симптомов депрессии. Результаты исследования опубликованы в понедельник в журнале JAMA Pediatrics .

Ученые наблюдали за поведением почти 4 тыс. канадских подростков в возрасте от 12 до 16 лет в течение нескольких лет. Добровольцы регулярно сообщали авторам работы о времени, которое они потратили на просмотр телепередач, социальных сетей, а также видеоигры и использование компьютера в других целях. Данные о своем психологическом состоянии подростки вносили в отдельную анкету. После обработки информации, специалисты пришли к выводу, что рост потребления контента соцсетей и просмотра телевизора напрямую связан с развитием у подростков депрессии.

"Исследование показало, что когда подростки сообщали о том, что время использования социальных сетей и просмотра телепередач превышало их общий средний уровень использования в течение определенного года, развитие симптомов депрессии также прогрессировало в течение данного периода. Таким образом, чем больше времени подростки проводят в социальных сетях и перед телевизором, тем серьезнее становятся симптомы депрессии", - говорится в статье.

По данным исследователей, влияние на развитие симптомов депрессии могут оказывать СМИ, которые продвигают модели социального сравнения, понижающие самооценку подростков. Так, в прессе и социальных медиа дети часто видят образы более благополучных сверстников, лишенных физических недостатков и ведущих захватывающий образ жизни, что становится спусковым крючком или усиливающим фактором для развития симптомов депрессии. При этом алгоритмы, заложенные в соцсетях, предлагают пользователям аналогичный контент, поддерживая депрессивное состояние, считают ученые.

"Депрессивное состояние влияет на выбор контента для просмотра, чем больше контента предлагается, тем более вероятно, что он [пользователь] будет постоянно подвергаться воздействию такого контента, тем самым поддерживая и усиливая депрессию", - считает ведущий автор исследования Элрой Боерс.

Такие виды активности как видеоигры и использование компьютера для целей, не связанных с социальными сетями, ученые пока не рассматривают как поведение, увеличивающее риски развития депрессии в подростковом возрасте. Полученные данные могут помочь врачам и родителям выработать эффективные стратегии коррекции времени просмотра подростками телевизора и использования соцсетей для того, чтобы предотвратить развитие заболевания до клинической формы.