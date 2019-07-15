Минздрав предложил повысить контроль за клиниками, участвующими в диспансеризации

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Минздрав РФ подготовил изменения в постановление правительства, предусматривающие увеличение количества проверок медицинских организаций, участвующих во всероссийской диспансеризации. В список учреждений, подлежащих более частым проверкам, также предлагается включить медорганизации онкологического профиля и занимающиеся пластической хирургией, следует из проекта постановления правительства, разработанного Минздравом и опубликованного в понедельник на портале проектов нормативных правовых актов.

С 2018 года Росздравнадзором при контроле качества и безопасности деятельности медорганизаций применяется риск-ориентированный подход. Он предполагает, помимо плановых проверок, еще и выборочные, частота которых зависит от присвоенной регулятором клинике категории риска.

"Проектом постановления правительства РФ вносятся изменения в положение о государственном контроле качества и безопасности медицинской деятельности,... предусматривающие: отнесение объектов государственного контроля к категории значительного риска в случае участия их в проведении в 2019-2020 годах всероссийской диспансеризации", - говорится в пояснительной записке.

К категории повышенного риска также предлагается отнести медучреждения онкологического и анестезиолого-реаниматологического профиля, проводящие медико-социальные экспертизы, а также организации, участвующие в реализации национального проекта "Здравоохранение". "Данные изменения, с учетом применения риск-ориентированного подхода к организации и осуществлению государственного контроля (надзора), направлены на оптимальное использование трудовых, материальных и финансовых ресурсов, задействованных при осуществлении государственного контроля (надзора), и своевременное реагирование на случаи нарушения обязательных требований в сфере охраны здоровья граждан", - сказано в пояснительной записке.

5 июля премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о проведении в 2019-2020 годах всероссийской диспансеризации взрослого населения. Распоряжение предписывает федеральным министерствам, Фонду обязательного медицинского страхования и Росздравнадзору обеспечить проведение профилактических осмотров. Также Минздрав, Минпросвещения, Минобрнауки, Минкомсвязи, Минспорт, Минтранс и Минтруд должны провести информационную кампанию, направленную на информирование населения и популяризацию мероприятий.