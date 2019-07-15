Бастрыкин поручил проверить жалобы на отказ в поступлении в Московскую академию СК

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил проверить работу Московской академии СК в связи с жалобами на отказ в поступлении выпускникам - кадетам ведомства. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ.

"В связи с многочисленными обращениями и жалобами, поступающими председателю Следственного комитета РФ, по вопросу отказа Московской академией СК РФ в поступлении выпускникам - кадетам Следственного комитета, Александр Бастрыкин поручил управлению учебной и воспитательной работы и управлению кадров СК России проверить соблюдение прав поступающих при вступительных испытаниях, а также порядок отбора абитуриентов для зачисления в академию", - сказали в пресс-службе.

Бастрыкин также призвал членов региональной общественной организации "Союз ветеранов следствия", входящих в состав приемных комиссий Московской академии СК РФ, подключиться к работе по отбору абитуриентов, чтобы "исключить волокиту и равнодушие на стадии приема со стороны руководства академии".